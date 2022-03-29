Турагент Горев напомнил о преимуществах программы туристического кешбэка

Турагент Александр Горев рассказал о преимуществах программы туристического кешбэка.

«В России до сих пор действует программа кешбэка, которой можно воспользоваться до 30 апреля и вернуть до 20 тыс. рублей за поездку, которую человек совершит до 30 июня. Эта программа даёт хорошее развитие внутреннему туризму у нас в стране», — приводит его слова ФАН.

Наряду с этим Горев выразил мнение, что в текущем году спрос на отечественные курорты может возрасти на 10—15%, в том числе из-за нестабильной ситуации с курсом валют.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что свыше 20 севастопольских организаций присоединились к программе туристического кешбэка.