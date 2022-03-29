Врач Калинчев напомнил о вреде длительных перерывов между приёмами пищи

Эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев напомнил о вреде длительных перерывов между приёмами пищи.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Такой характер питания с большими перерывами только приведёт к гастроэнтерологу или терапевту. Нет здоровых людей, есть необследованные. Многие люди не ходят к врачам и думают, что если диагноза нет, значит, здоров», — сказал Калинчев.

По его словам, человеку желательно соблюдать режим и питаться регулярно хотя бы три раза в день.

«Базовые приёмы пищи должны присутствовать. Желательно добавлять между ними перекусы. Если человек позавтракал в 07:00, а обедает он в 15:00 — восемь часов без пищи, то ничем хорошим это не закончится», — заключил он.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.