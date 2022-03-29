Специалист Николаев назвал популярные направления для велопутешествий в России

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Заместитель генерального директора по развитию платформы «Туту Приключения» Сергей Николаев перечислил популярные направления для велопутешествий в России.
Специалист Николаев назвал популярные направления для велопутешествий в России
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Многие популярные велосипедные маршруты проходят по известным городам Золотого кольца. На велосипеде можно объехать Тульскую область, Тверскую и Владимирскую. Много живописных мест, куда удобно добираться на велосипеде, есть в Ленинградской области и Подмосковье», — сказал Николаев в беседе с «Известиями».

Другими распространёнными направлениями для весенних велопутешествий по России являются Карелия, Кавказ, Краснодарский край, Крым, Алтай, Байкал и Урал. 

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что свыше 20 севастопольских организаций присоединились к программе туристического кешбэка.

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