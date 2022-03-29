Власти Москвы рассказали о мерах поддержки предприятий в условиях санкций
По его словам, антикризисные меры, разрабатываемые правительством столицы для промышленных предприятий, направлены на стабилизацию экономики города, создание условий для импортозамещения и сохранение рабочих мест.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра Москвы.
Ефимов сказал, что одно из важнейших направлений для экономики города — государственно-частное партнёрство.
«Москва активно развивает практику государственно-частного партнёрства, это позволяет решать важные инфраструктурные задачи при участии инвесторов», — заявил он.
По его словам, общий объём соглашений с компаниями с 2013 года превысил 1,1 трлн рублей.