Власти Москвы рассказали о мерах поддержки предприятий в условиях санкций

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о мерах поддержки предприятий в условиях санкций.

По его словам, антикризисные меры, разрабатываемые правительством столицы для промышленных предприятий, направлены на стабилизацию экономики города, создание условий для импортозамещения и сохранение рабочих мест.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Ефимов сказал, что одно из важнейших направлений для экономики города — государственно-частное партнёрство.

«Москва активно развивает практику государственно-частного партнёрства, это позволяет решать важные инфраструктурные задачи при участии инвесторов», — заявил он.

По его словам, общий объём соглашений с компаниями с 2013 года превысил 1,1 трлн рублей.