В Петербурге учреждения культуры передали 2,5 т гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

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Учреждения культуры Санкт-Петербурга передали 2,5 т гуманитарной помощи беженцам из Донбасса.
В Петербурге учреждения культуры передали 2,5 т гуманитарной помощи беженцам из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

«Городские театры, музеи, школы искусств и другие учреждения культуры продолжают сбор гуманитарной помощи», — заявили в ведомстве.

В частности, в акции приняли участие коллективы Михайловского театра, театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и кукольного театра сказки.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.

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