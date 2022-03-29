В Петербурге учреждения культуры передали 2,5 т гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Учреждения культуры Санкт-Петербурга передали 2,5 т гуманитарной помощи беженцам из Донбасса.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

«Городские театры, музеи, школы искусств и другие учреждения культуры продолжают сбор гуманитарной помощи», — заявили в ведомстве.

В частности, в акции приняли участие коллективы Михайловского театра, театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и кукольного театра сказки.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.