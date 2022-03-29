Власти Кубани выделят более 100 млн рублей на стабилизацию цен на хлеб в регионе

На стабилизацию цен на хлеб на Кубани власти региона направят более 100 млн рублей.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Направляем более 100 млн федеральных и краевых средств хлебопекарным предприятиям, чтобы они не повышали цены на социальный хлеб», — заявил замглавы Кубани Андрей Коробка.

Отмечается, что для стабилизации цен на хлеб кабмин России уже выделил 2,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее рассказал в беседе с ФАН, что ситуация с посевной по всему миру стала выравниваться, что позволяет утверждать, что дефицита хлеба не будет.