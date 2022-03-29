Заммэра Москвы Ракова назвала наиболее востребованные специальности в колледжах Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова перечислила наиболее востребованные специальности в колледжах Москвы.

«В этом году самыми популярными направлениями у первокурсников стали IT-специальности — информационные системы и программирование, графический дизайн», — рассказала Ракова.

Она также отметила рост интереса к рабочим специальностям, поварскому делу и автомобильному сервису.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.