Заммэра Москвы Ракова назвала наиболее востребованные специальности в колледжах Москвы

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова перечислила наиболее востребованные специальности в колледжах Москвы.
Заммэра Москвы Ракова назвала наиболее востребованные специальности в колледжах Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © HRAUN

«В этом году самыми популярными направлениями у первокурсников стали IT-специальности — информационные системы и программирование, графический дизайн», — рассказала Ракова.

Она также отметила рост интереса к рабочим специальностям, поварскому делу и автомобильному сервису.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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