Заммэра Москвы Ракова назвала наиболее востребованные специальности в колледжах Москвы
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«В этом году самыми популярными направлениями у первокурсников стали IT-специальности — информационные системы и программирование, графический дизайн», — рассказала Ракова.
Она также отметила рост интереса к рабочим специальностям, поварскому делу и автомобильному сервису.
Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.