«Ираэро» готова организовать ремонт двигателей для Ан-24 и Ан-26

Иркутская авиакомпания «Ираэро» готова организовать ремонт двигателей для самолётов Ан-24 и Ан-26 на своей базе, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, на данный момент двигатели данных машин ремонтируют на двух заводах, один из которых — Ростовский завод гражданской авиации № 412, планирующий прекратить работу в ближайшее время.

«В «Ираэро» готовы организовать на своей базе площадку для ремонта, если этот завод передаст соответствующее оборудование», — написал Кобзев в своём Telegram.

Ранее Росавиация разрешила компании «А-Техникс» (входит в «Аэрофлот») выполнять техобслуживание самолётов западного производства с российской регистрацией.