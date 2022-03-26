Путин поручил кабмину принять меры по повышению устойчивости региональных бюджетов
- РИА Новости
«Принять меры, направленные на повышение устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Поручено предусмотреть меры оказания регионам финансовой поддержки за счёт средств федерального бюджета.
Ранее стало известно, что на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники в Хабаровском крае дополнительно направят 12 млрд рублей из федерального бюджета.