Путин поручил кабмину принять меры по повышению устойчивости региональных бюджетов

Российский президент Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению устойчивости бюджетов регионов.

«Принять меры, направленные на повышение устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручено предусмотреть меры оказания регионам финансовой поддержки за счёт средств федерального бюджета.

Ранее стало известно, что на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники в Хабаровском крае дополнительно направят 12 млрд рублей из федерального бюджета.