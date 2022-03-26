Медведев заявил о необходимости общения с оппонентами для предотвращения конфликта с НАТО
По его словам, на тот момент разные меры маскировались, и никто не вводил санкций против промышленных отраслей, сельского хозяйства и персональных ограничений.
Медведев подчеркнул, что во время холодной войны никому в голову не приходило ввести санкции против Брежнева, Подгорного и Косыгина, так как все понимали бессмысленность этого шага.
«Тогда хотя бы мозгов хватало этого не делать. Теперь все находятся в неудобном положении. Понавводили санкций, а общаться-то надо, хотя бы для того, чтобы предотвратить всякие нежелательные последствия, включая такие страшные, как, допустим, конфликт между Россией и НАТО», — сказал он РИА Новости.
24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.
Американский президент Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения.
В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.