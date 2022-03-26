Медведев заявил о необходимости общения с оппонентами для предотвращения конфликта с НАТО

Сейчас ситуация в чём-то хуже, чем в период холодной войны, так как в тот период оппоненты не пытались так яро довести ситуацию в СССР до точки кипения, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, на тот момент разные меры маскировались, и никто не вводил санкций против промышленных отраслей, сельского хозяйства и персональных ограничений.

Медведев подчеркнул, что во время холодной войны никому в голову не приходило ввести санкции против Брежнева, Подгорного и Косыгина, так как все понимали бессмысленность этого шага.

«Тогда хотя бы мозгов хватало этого не делать. Теперь все находятся в неудобном положении. Понавводили санкций, а общаться-то надо, хотя бы для того, чтобы предотвратить всякие нежелательные последствия, включая такие страшные, как, допустим, конфликт между Россией и НАТО», — сказал он РИА Новости.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

Американский президент Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.