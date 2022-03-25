Сенатор от Хабаровского края Безденежных рассказал о перспективах развития Дальнего Востока

Сенатор Совета Федерации от Хабаровского края Сергей Безденежных рассказал о перспективах развития Дальнего Востока в текущей ситуации.

«Парламентские партии в старом формате на местах не способны реагировать на запросы наших жителей Дальнего Востока в отстаивании их интересов, что и способствовало проявлению событий 2018 года, получило продолжение в 2019-м, не закончилось до настоящего времени и особо стало проявляться в текущей обстановке», — заявил он.

По его словам, вопросы по ситуациям с рыбой, лесом, экологией, транспортом и удобствами проживания в населённых пунктах «забалтываются», не получая дальнейшего развития.

Сенатор считает, что в условиях санкций именно Дальний Восток может стать «залогом стабильного обеспечения и прорывной точкой роста для всей страны».

«А в это время многие технологии, такие как перевалка угля, банально устарели и не заменяются, хотя когда, как не сейчас, начинать глобальные изменения. И не Москву уже в этом винят, как раньше», — заявил Безденежных.

По его словам, на сегодняшний день у жителей Дальнего Востока «накопилась критическая масса претензий к властям всех уровней, но не было той силы до недавнего времени, к которой можно обратиться за помощью».

Он отметил, что вместе с коллегами из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» он считает, что «уровень прожиточного минимума необходимо пересматривать в сопоставимых ценах, развивать государственные предприятия, которые смогут обеспечивать и рабочие места и социальную защищённость».

«Капитализм уже показал нам свой «оскал». Бизнес не выполняет работу государства по сохранению народа. Нельзя перекладывать заботу о людях в полном объёме, иначе теряется смысл самого предпринимательства и социальной защиты государства», — сказал сенатор.

Также, по его мнению, необходимо вернуть прежний порог выхода на пенсию для дальневосточников.

«И наконец-то заставить создавать местную власть условия для проживания людей (детские сады, поликлиники, школы), которые в настоящий момент заинтересованы лишь в «рисовании красивых отчётов» (которые никто не проверяет, а должны) для Федерального центра и только дают шанс строительным предпринимателям для строительства «человейников» в нарушением градостроительного законодательства, как будто мы живём в Гонконге и каждый сантиметр земли стоит очень дорого», — сказал он.

Также он считает необходимым «решить продуктовый вопрос — вообще вопрос национальной безопасности. И все чиновники, которые привели сельское хозяйство Дальнего Востока в столь печальное состояние должны быть выявлены, а не спокойно и безнаказанно продолжать «вредить».

«Ведь на сегодня никто так не ответил за разрушение и банкротство государственных предприятий», — сказал он.

По его словам, Дальний Восток может и должен стать драйвером развития постсанкционной России, «необходимо лишь дать толчок».