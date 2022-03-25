В Москве рассказали, кто имеет право получать льготы на оплату ЖКУ

Больше 60 категорий граждан в Москве могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, сократив таким образом эти расходы на 30—50%. В настоящее время ими пользуются свыше 3 млн горожан.

Об этом сообщает «Москва 24».

В числе льготных категорий граждан — люди с ограниченными возможностями, ветераны, многодетные семьи, почётные доноры, инвалиды, в частности те из них, кто имеет вид на жительство в России, рассказала начальник отдела методологических разработок ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» Тамара Ушакова.

Скидку на оплату коммунальных услуг можно получить только для жилого помещения, отметила специалист.

Не всегда льгота на оплату ЖКУ — это скидка. Иногда её перечисляют в виде компенсационных выплат. Размер льготы предусмотрен для каждой категории.

Ветераны труда и боевых действий могут претендовать на 50%, а многодетные семьи — на 30%. Собственники квартир старше 70 лет, которые живут одни, могут платить половину от суммы взносов за капитальный ремонт, а с 80 лет они освобождаются от этого полностью.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области расширили категории получателей соцвыплаты на продукты питания.