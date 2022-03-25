Психиатр Кекелидзе рассказал о том, что такое психическое здоровье

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Главный психиатр Минздрава, руководитель Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе рассказал о признаках психического здоровья.
Психиатр Кекелидзе рассказал о том, что такое психическое здоровье
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«Есть официальное определение Всемирной организации здравоохранения», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, психическое здоровье — это состояние благополучия, в котором человек может реализовать свои способности, справиться с нормальным для жизни уровнем стресса, продуктивно работать и вносить вклад в жизнь своего окружения.

Чрезвычайной ситуацией с психологической точки зрения, отметил Кекелидзе, является событие, выходящее за рамки обычного жизненного опыта конкретного человека или коллективного опыта окружающей социальной среды. Ещё один признак — такое событие способно вызвать стресс у всех, независимо от прежнего опыта или социального положения.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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