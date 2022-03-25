В Москве прошёл отбор кандидатов на участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

В Музее Победы в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.

Об этом сообщает «Взгляд».

Сообщается, что итоговое количество оформленных и поданных проектов — 10 290 из 84 регионов.

Первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев заявил, что всего экспертизу прошли 9868 проектов, в процессе оценки заявок участвовали 454 эксперта из 66 регионов.

Итоговое решение об определении победителей конкурса будет принято на заседании Координационного комитета. Общий фонд грантового конкурса составляет 4 млрд рублей.

В текущем году будет проведён ещё один конкурс, суммарный бюджет обоих — 8 млрд рублей.

Ранее «Дни.ру» назвали лауреатов конкурса грантов «Москва — добрый город».