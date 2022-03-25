Отоларинголог Зайцев рассказал, от чего может зависеть интенсивность чихания

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, от чего в теории может зависеть интенсивность чихания.

«Это индивидуальная особенность человека. Чихание провоцирует что-то — либо аллерген, либо солнце, которое бьёт по сетчатке глаза, а дальше уже у каждого это индивидуально и в зависимости от количества раздражителя или аллергена. То есть, чем его будет больше, тем человек будет чихать интенсивнее и дольше», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, сдерживание позыва чихнуть не вредно для организма. Как отметил Зайцев, чихание — это рефлекс.

Ранее врач-оториноларинголог Алёна Агаркова в разговоре с «Известиями» рассказала, что время прослушивания музыки в наушниках не должно превышать четыре часа в неделю.