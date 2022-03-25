Исследование: в Петербурге вырос спрос на спортивные товары

По данным пресс-службы Wildberries, в Санкт-Петербурге в марте 2022 года вырос спрос на спортивные товары и инвентарь для снятия стресса.

Об этом сообщает агентство «Невские новости».

Отмечается, что желание заботиться о себе у петербуржцев в среднем выросло на 175%. Так, по данным аналитиков, число заказов на кеды увеличилось на 218%, на кроссовки — на 231%, на тайтсы для бега — на 105%, на спортивные майки — на 93%.

Также в марте жители Петербурга стали чаще покупать тренажёры (+51%), гири (+20%) и грифы для штанг (+200%).

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.