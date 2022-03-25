Исследование: в Петербурге вырос спрос на спортивные товары
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Об этом сообщает агентство «Невские новости».
Отмечается, что желание заботиться о себе у петербуржцев в среднем выросло на 175%. Так, по данным аналитиков, число заказов на кеды увеличилось на 218%, на кроссовки — на 231%, на тайтсы для бега — на 105%, на спортивные майки — на 93%.
Также в марте жители Петербурга стали чаще покупать тренажёры (+51%), гири (+20%) и грифы для штанг (+200%).
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.