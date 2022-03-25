В Татарстане зафиксировали 283 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 283 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 135 583 жителя. Вылечились 124 303 человека, в том числе 1006 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новосибирской области за сутки выявили 287 случаев коронавируса, передаёт kp.ru со ссылкой на штаб. Выздоровели 335 жителей.

На лечении в инфекционных больницах региона находятся 1167 пациентов.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».