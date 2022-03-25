Песков прокомментировал предложение Мединского касательно флага России в школах
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«Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией, наверное, так к этому надо относиться», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Мединского.
Ранее президент и академик Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева прокомментировала идею каждый день поднимать в школах флаг России.