Песков прокомментировал предложение Мединского касательно флага России в школах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского ввести практику воспевания в школах страны государственных символов.

«Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией, наверное, так к этому надо относиться», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Мединского.

Ранее президент и академик Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева прокомментировала идею каждый день поднимать в школах флаг России.