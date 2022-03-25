Из Приморья отправили новую партию гумпомощи для жителей Донбасса

Из Владивостока — столицы Приморья — отправили новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.

«Последний раз груз отправляли 15 марта, тогда увезли в аэропорт 54 коробки общим весом около 700 кг. До этого почти 600 кг было 10 марта. Сегодня груза почти в два раза больше — 1100 кг», — отметили организаторы.

По их словам, многие горожане приходят в пункты сбора во второй или в третий раз.

Наряду с этим стало известно, что беженцев из Мариуполя и Херсона начали размещать в Керчи, передаёт «Крыминформ».

«Для них подготовлены два пункта временного размещения: в гостинице «Меридиан» и пансионате «Москва-Крым», организовано питание», — заявил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Ранее сообщалось, что Тверская область отправила новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса.