Из Приморья отправили новую партию гумпомощи для жителей Донбасса

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Из Владивостока — столицы Приморья — отправили новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Из Приморья отправили новую партию гумпомощи для жителей Донбасса
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.

«Последний раз груз отправляли 15 марта, тогда увезли в аэропорт 54 коробки общим весом около 700 кг. До этого почти 600 кг было 10 марта. Сегодня груза почти в два раза больше — 1100 кг», — отметили организаторы.

По их словам, многие горожане приходят в пункты сбора во второй или в третий раз.

Наряду с этим стало известно, что беженцев из Мариуполя и Херсона начали размещать в Керчи, передаёт «Крыминформ».

«Для них подготовлены два пункта временного размещения: в гостинице «Меридиан» и пансионате «Москва-Крым», организовано питание», — заявил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Ранее сообщалось, что Тверская область отправила новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

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