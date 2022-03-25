Швыдкой прокомментировал ситуацию с культурным сотрудничеством России с другими странами

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал ситуацию с взаимодействием страны с другими странами.

«Россия в последнее время очень активно работает с Китаем. Там огромный рынок. Надо сказать, что Валерий Гергиев — частый гость Пекинской и Шанхайской оперы. Совместные проекты с китайскими партнёрами делают Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Швыдкой, более двух лет Китай закрыт из-за пандемии, и говорить о серьёзных проектах можно будет только в 2023—2024 годах.

«В конце февраля я встречался с послами латиноамериканских стран, граждане которых всегда выказывали большой интерес к российской культуре», — сообщил он.

По его словам, огромный рынок есть и в Индии.

«Индийцы самодостаточны, особенно в сфере кинематографа. Выпускают около 1 тыс. фильмов в год. За последние 25—30 лет там появился серьёзный средний класс. А это как минимум 150 млн человек. И они открыты русскому искусству», — добавил Швыдкой.

Ранее виолончелист Фёдор Амосов в беседе с ФАН прокомментировал отказ ряда зарубежных музыкантов от концертов в России.