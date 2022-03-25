В Москве отремонтируют спорткомплекс «Авангард»

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В Москве началась инженерная подготовка к благоустройству территории спортивного комплекса «Авангард» в районе Перово.
В Москве отремонтируют спорткомплекс «Авангард»

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в рамках проекта отремонтируют здания и проведут благоустройство территории рядом со спортивным объектом.

Он отметил, что специалисты восстановят футбольное поле, приведут в порядок трибуны и оборудуют различные спортивные площадки, в том числе полосу препятствий, памп-трек и скейт-парк. 

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в рамках программы «Мой район» в Северном административном округе Москвы власти планируют реализовать четыре крупных проекта.

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