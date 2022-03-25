В Башкирии организовали проверку по факту высадки 13-летней девочки из автобуса

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В Башкирии прокуратура организовала проверку по факту высадки 13-летней девочки из автобуса.
В Башкирии организовали проверку по факту высадки 13-летней девочки из автобуса
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По предварительной информации, 4 марта кондуктор автобуса №74, принадлежащего ГУП «Башавтотранс», высадила пассажирку из-за технических проблем в работе программы для оплаты проезда. 

Как отмечается, ребёнку пришлось добираться до дома пешком.

«Со слов матери, подросток страдает сахарным диабетом и после перенесённого стресса уровень сахара в крови упал до критического значения», — отметили в прокуратуре.

Ранее progorod43 передавал, что прокуратура Кировской области проверяет сообщения о высадке 11-летнего мальчика из автобуса.

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