В Башкирии организовали проверку по факту высадки 13-летней девочки из автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
По предварительной информации, 4 марта кондуктор автобуса №74, принадлежащего ГУП «Башавтотранс», высадила пассажирку из-за технических проблем в работе программы для оплаты проезда.
Как отмечается, ребёнку пришлось добираться до дома пешком.
«Со слов матери, подросток страдает сахарным диабетом и после перенесённого стресса уровень сахара в крови упал до критического значения», — отметили в прокуратуре.
Ранее progorod43 передавал, что прокуратура Кировской области проверяет сообщения о высадке 11-летнего мальчика из автобуса.