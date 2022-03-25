В Подмосковье оформили более 900 тысяч электронных справок для школьников
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Таким образом в регионе оформили уже более 900 тыс. электронных справок, передаёт телеканал «360».
Первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что для области такая мера стала ещё одним важным шагом в части информатизации медицинских сервисов.
«У медицинского специалиста больше нет необходимости тратить время на заполнение и выписку справок, а ребёнок не сможет её потерять или испортить. Всё происходит онлайн», — отметила она.
Ранее сайт «Подмосковье сегодня» сообщал, что робот Светлана оформила 1,9 млн вызовов врача на дом с осени 2020 года в Московской области.