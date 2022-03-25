Эндокринолог Михалева перечислила полезные свойства шпината

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах шпината.
Эндокринолог Михалева перечислила полезные свойства шпината
  • Gettyimages.ru
  • © krblokhin

В беседе с «Известиями» специалист отметила, что этому продукту отведено первое место среди 14 самых полезных овощей в мире.

В частности, шпинат низкокалориен, содержит большое количество клетчатки, богат белком. В нём много витаминов: С, Е и К, витамины группы В. Также в шпинате есть кальций, магний, марганец и калий, что делает его незаменимым для здоровья костей, сердечно-сосудистой системы, иммунитета, кожи.

Шпинат является источником более 100 фитохимических веществ, таких как фитоадаптогены, каротиноиды, фенольные соединения. Это придаёт ему противоопухолевые, противодиабетические свойства и способность снижать риск развития атеросклероза.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить