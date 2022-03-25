Эндокринолог Михалева перечислила полезные свойства шпината

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах шпината.

В беседе с «Известиями» специалист отметила, что этому продукту отведено первое место среди 14 самых полезных овощей в мире.

В частности, шпинат низкокалориен, содержит большое количество клетчатки, богат белком. В нём много витаминов: С, Е и К, витамины группы В. Также в шпинате есть кальций, магний, марганец и калий, что делает его незаменимым для здоровья костей, сердечно-сосудистой системы, иммунитета, кожи.

Шпинат является источником более 100 фитохимических веществ, таких как фитоадаптогены, каротиноиды, фенольные соединения. Это придаёт ему противоопухолевые, противодиабетические свойства и способность снижать риск развития атеросклероза.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.