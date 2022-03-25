Диетолог Королёва порекомендовала воздержаться от употребления горячих напитков

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что употребление горячих напитков может привести к развитию онкологического заболевания.

«Сегодня люди пьют горячий чай прямо из чашки, постоянно обжигая слизистую полости рта. И для того, чтобы не было дискомфорта при обжигании, они проглатывают горячую жидкость, травмируя слизистую пищевода изо дня в день», — сказала диетолог в разговоре с «Москвой 24».

По словам Королёвой, если постоянно обжигать слизистую горячими напитками, то это может спровоцировать развитие рака пищевода.

В связи с этим эксперт порекомендовала пить, например, чай, температура которого равна 37—38 °С.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, какие повседневные привычки могут спровоцировать возникновение онкологического заболевания.