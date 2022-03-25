Опрос: около 60% россиян раз в полгода обращаются за платными медуслугами

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Почти 60% россиян обращаются за платными медицинскими услугами один-два раза в полгода, следует из опроса дочерней компании Сбера «СберСтрахование» и медиахолдинга Rambler&Co.
Опрос: около 60% россиян раз в полгода обращаются за платными медуслугами
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 32% россиян отмечают, что им не всегда достаточно услуг ОМС, а 27% хотели бы попадать к врачам по записи быстрее.

В то же время, 24% россиян не прибегают к платным медицинским услугам, потому что не хотят тратить деньги, а 17% достаточно ОМС.

При этом врачей по ОМС посещают раз в год и чаще 58% россиян, из них ежемесячно к врачебной помощи прибегают 8%, а раз в несколько месяцев — 17%.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели 5 млн лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта за два прошедших года.

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