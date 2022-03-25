Ревматолог Каратеев назвал причины боли в суставах на фоне изменения погоды

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Главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области, руководитель ревматологического отделения МОНИКИ, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев рассказал, что суставы могут начать болеть из-за изменения погоды на фоне обострения ревматических заболеваний.
Ревматолог Каратеев назвал причины боли в суставах на фоне изменения погоды
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«Как правило, боль в суставах возникает не у здорового человека, а у того, кто имеет те или иные заболевания. Речь идёт о ревматических болезнях, таких как остеоартроз. Действительно, для этих болезней характерна так называемая сезонность», — сказал Каратеев в разговоре с  URA.RU.

В то же время он отметил, что если у человека нет подобных заболеваний, а суставы весной дают о себе знать, то ему лучше обратиться к врачу. 

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

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