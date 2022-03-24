Свердловская область получит 770 млн рублей на поддержку рынка труда

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Свердловская область получит 770 млн рублей от федеральных властей на поддержку рынка труда.
Свердловская область получит 770 млн рублей на поддержку рынка труда
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный Департамент информполитики.

Средства будут выделены из резервных фондов. Как отметил глава региона Евгений Куйвашев, деньги направят на создание временных мест для жителей, находящихся под риском потери работы.

Также будут организованы общественные работы для вставших на учёт в центре занятости.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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