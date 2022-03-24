Автоэксперт Субботин прокомментировал ситуацию на российском авторынке

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал ситуацию на российском авторынке.

«Покупать новый автомобиль в ближайшее время не стоит, поскольку на рынке сейчас пик по ценам. Позже возможно падение, хотя это довольно оптимистический прогноз. Лично я бы подождал: пусть всё стабилизируется», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, в настоящее время машина есть практически у всех, а если нет, то можно приобрести подержанный автомобиль.

Субботин также отметил, что российский рынок не закрыт для тех, кто хочет здесь работать.

Ранее Субботин в беседе с Nation News дал рекомендации по подготовке машины к весенне-летнему сезону.