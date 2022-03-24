В рамках проекта «Цифровые профессии» в 2022 году пройдут обучение 57,5 тысячи россиян

В рамках проекта «Цифровые профессии» в 2022 году пройдут обучение около 57,5 тыс. россиян.

В беседе с kp.ru заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что обучение будет доступно жителям всех регионов страны.

«Для участия в проекте «Цифровые профессии» будут отбираться лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки ИТ-специалистов», — заявил он.

По его словам, государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения.

Среди главных критериев отбора студентов — трудоспособный возраст и наличие образования не ниже среднего профессионального.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.