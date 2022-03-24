Автоэксперт Хресин дал советы по использованию моторного масла

Автоэксперт Алексей Хресин дал советы по использованию моторного масла.

«Неоригинальные жидкости можно использовать на свой страх и риск. Заливать нужно только рекомендованные производителем масла. В мануале автомобиля всегда куча разных масел рекомендовано, а не одно. Главное, чтобы был эксплуатационный допуск завода-изготовителя», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, желательно учитывать эксплуатационную разницу между высокотемпературной и низкотемпературной вязкостью масла.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал рекомендации по подготовке машины к весенне-летнему сезону.