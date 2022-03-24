Автоэксперт Хресин дал советы по использованию моторного масла

Короткая ссылка
Автоэксперт Алексей Хресин дал советы по использованию моторного масла.
Автоэксперт Хресин дал советы по использованию моторного масла
  • Gettyimages.ru
  • © vm

«Неоригинальные жидкости можно использовать на свой страх и риск. Заливать нужно только рекомендованные производителем масла. В мануале автомобиля всегда куча разных масел рекомендовано, а не одно. Главное, чтобы был эксплуатационный допуск завода-изготовителя», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, желательно учитывать эксплуатационную разницу между высокотемпературной и низкотемпературной вязкостью масла.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал рекомендации по подготовке машины к весенне-летнему сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить