Автоэксперт Хресин дал советы по использованию моторного масла
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«Неоригинальные жидкости можно использовать на свой страх и риск. Заливать нужно только рекомендованные производителем масла. В мануале автомобиля всегда куча разных масел рекомендовано, а не одно. Главное, чтобы был эксплуатационный допуск завода-изготовителя», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, желательно учитывать эксплуатационную разницу между высокотемпературной и низкотемпературной вязкостью масла.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал рекомендации по подготовке машины к весенне-летнему сезону.