В Тюменской области более 100 тысяч человек оформили электронную трудовую книжку
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Бумажная книжка выдаётся на руки и хранится как официальный документ, подтверждающий предыдущий стаж. У тех, кто устраивается на работу, данные о занятости ведутся только в электронном виде.
Также стало известно, что по данным hh.ru, в Татарстане динамика вакансий 14 — 20 марта показала снижение на 19% по сравнению с аналогичной неделей февраля, передаёт «Бизнес Online». Прирост количества резюме оценивается в 9%.
«В апреле начнёт складываться более точная картина происходящего как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей», — заявила руководитель пресс-службы «hh.ru Поволжье» Александра Севостьянова.
Ранее руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова прокомментировала ситуацию на рынке труда.