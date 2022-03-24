В Тюменской области более 100 тысяч человек оформили электронную трудовую книжку

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Тюменской области Ирина Уткина заявила, что более 100 тыс. жителей региона оформили электронную трудовую книжку.
В Тюменской области более 100 тысяч человек оформили электронную трудовую книжку
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Бумажная книжка выдаётся на руки и хранится как официальный документ, подтверждающий предыдущий стаж. У тех, кто устраивается на работу, данные о занятости ведутся только в электронном виде.

Также стало известно, что по данным hh.ru, в Татарстане динамика вакансий 14 — 20 марта показала снижение на 19% по сравнению с аналогичной неделей февраля, передаёт «Бизнес Online». Прирост количества резюме оценивается в 9%.

«В апреле начнёт складываться более точная картина происходящего как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей», — заявила руководитель пресс-службы «hh.ru Поволжье» Александра Севостьянова.

Ранее руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова прокомментировала ситуацию на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить