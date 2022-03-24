В Тюменской области более 100 тысяч человек оформили электронную трудовую книжку

Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Тюменской области Ирина Уткина заявила, что более 100 тыс. жителей региона оформили электронную трудовую книжку.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Бумажная книжка выдаётся на руки и хранится как официальный документ, подтверждающий предыдущий стаж. У тех, кто устраивается на работу, данные о занятости ведутся только в электронном виде.

Также стало известно, что по данным hh.ru, в Татарстане динамика вакансий 14 — 20 марта показала снижение на 19% по сравнению с аналогичной неделей февраля, передаёт «Бизнес Online». Прирост количества резюме оценивается в 9%.

«В апреле начнёт складываться более точная картина происходящего как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей», — заявила руководитель пресс-службы «hh.ru Поволжье» Александра Севостьянова.

Ранее руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова прокомментировала ситуацию на рынке труда.