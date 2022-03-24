МИД: Россия готова продолжать сотрудничество с Западом в сфере зелёной энергетики

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Россия готова продолжать кооперацию со странами Запада в области зелёной энергетики, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: Россия готова продолжать сотрудничество с Западом в сфере зелёной энергетики
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Готовы продолжать кооперацию в традиционной, и в том числе зелёной, энергетике», — сказала она.

По словам Захаровой, Москва намерена сотрудничать с теми, кто заинтересован в собственной энергобезопасности.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что признание Еврокомиссией газовой и атомной энергетики зелёными даёт России огромные возможности.

Еврокомиссия определила природный газ как переходный зелёный источник энергии и разрешила инвестировать в газовую сферу до 2030 года.

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