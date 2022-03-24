Депутат Пискарёв: в Госдуме изучат сообщения, провоцирующие ажиотажный спрос на товары

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Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что комиссия проанализирует распространяемые в интернете фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары в стране.
Депутат Пискарёв: в Госдуме изучат сообщения, провоцирующие ажиотажный спрос на товары
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«Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует начать свою работу с анализа распространяемой в интернете заведомо ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары», — цитирует РИА Новости заявление Пискарёва.

В марте 2021 года депутат Госдумы Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания.

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