Депутат Пискарёв: в Госдуме изучат сообщения, провоцирующие ажиотажный спрос на товары
- Gettyimages.ru
- © Westend61
«Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует начать свою работу с анализа распространяемой в интернете заведомо ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары», — цитирует РИА Новости заявление Пискарёва.
В марте 2021 года депутат Госдумы Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания.