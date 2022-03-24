Иммунолог Болибок назвал число симптомов при постковидном синдроме

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что за всю историю пандемии COVID-19 число симптомов при постковиде достигло 203. Более 60 симптомов могут сохраняться в течение шести-семи месяцев.
Иммунолог Болибок назвал число симптомов при постковидном синдроме
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Marchenko / EyeEm

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Всемирная организация здравоохранения ввела новый код, обозначающий «постковидное состояние», и отметила различные варианты заболеваний. Сами пациенты из разных стран мира назвали 203 симптома, из которых более 60 могут сохраняться в течение шести-семи месяцев и дольше. По данным метаанализа, проведённого в начале 2021 года, у 80% инфицированных SARS-CoV-2 развились одно или несколько нарушений и сохранялись они более 110 дней, то есть в среднем около четырёх месяцев. Среди самых частых симптомов отмечаются усталость — 58%, головная боль — 44%, нарушения внимания — 27%», — объяснил Владимир Болибок.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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