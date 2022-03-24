Аналитик Деев прокомментировал новые меры поддержки бизнеса

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал новые меры поддержки бизнеса.

«ФНС не будет штрафовать торговые организации за отсутствие кассового чека, сдвинуты сроки сдачи отчётности и уплаты налогов (возможно, не до конца апреля, а до 31 декабря 2022 года), ООО не ликвидируются в случае недостатка уставного капитала, продлевается мораторий на проверки бизнеса», — заявил он в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлёв отметил поддержку ФНС.

«Так, инспекторы уже не банкротят лиц, задолжавших бюджету, не блокируют счета за налоговые недоимки, не проводят проверки соблюдения валютного законодательства, а к IT-компаниям не будут применять последствия «дробления бизнеса», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.