Россияне стали покупать больше спорттоваров в марте

С 18 по 22 марта доля заказов товаров для спорта на маркетплейсе Wildberries выросла на 112% год к году.

Об этом сообщают «Известия».

Аналитики онлайн-ретейлера отмечают рост числа заказов кедов на 134% год к году и кроссовок — на 129%. Тайтсы для бега стали популярнее на 105%, спортивные майки — на 138%, специальные питьевые системы для тренировок — на 114%.

Возросла популярность аксессуаров для йоги и фитнесса, а также для силовых видов спорта.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.