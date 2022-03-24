Россияне стали покупать больше спорттоваров в марте

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С 18 по 22 марта доля заказов товаров для спорта на маркетплейсе Wildberries выросла на 112% год к году.
Россияне стали покупать больше спорттоваров в марте
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Об этом сообщают «Известия».

Аналитики онлайн-ретейлера отмечают рост числа заказов кедов на 134% год к году и кроссовок — на 129%. Тайтсы для бега стали популярнее на 105%, спортивные майки — на 138%, специальные питьевые системы для тренировок — на 114%.

Возросла популярность аксессуаров для йоги и фитнесса, а также для силовых видов спорта.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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