Россияне стали покупать больше спорттоваров в марте
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Об этом сообщают «Известия».
Аналитики онлайн-ретейлера отмечают рост числа заказов кедов на 134% год к году и кроссовок — на 129%. Тайтсы для бега стали популярнее на 105%, спортивные майки — на 138%, специальные питьевые системы для тренировок — на 114%.
Возросла популярность аксессуаров для йоги и фитнесса, а также для силовых видов спорта.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.