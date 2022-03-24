Исследование выявило уровень стресса у женщин-водителей в России

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В рамках совместного проекта «Ситидрайв» и «Добро Mail.ru» аналитическая компания ResearchMe провела исследование среди женщин, чтобы выяснить, как они чувствуют себя за рулём.
Исследование выявило уровень стресса у женщин-водителей в России
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

Так, был составлен индекс стресса: по шкале от 0 до 10 на момент проведения исследования этот показатель составил 4,5 пункта, пишут «Известия».

72% женщин за рулём хотя бы раз сталкивались с буллингом на дороге, а треть женщин признались, что регулярно получают ненужные советы и обидные замечания касательно их стиля вождения.

Согласно результатам, 18% женщин-водителей испытывают постоянный стресс за рулём. 49% не хотят получать права из-за страха вождения и дискриминации на дороге.

При этом более 60% опрошенных отметили, что определённо точно рекомендовали бы другим женщинам получать права, отталкиваясь от того, что, по их мнению, умение водить имеет массу достоинств, в том числе и независимость от внешних обстоятельств.

Ранее психолог, психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин в беседе с Nation News рассказал, с какими проблемами пациенты обращаются чаще всего.

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