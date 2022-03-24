В Калининградской области военные следователи освоили новейшую криминалистическую технику

В Калининградской области на базе криминалистического полигона военного СУ СК России по Балтийскому флоту проведён комплекс занятий с военными следователями.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России.

Как отмечается, занятия были организованы опытными следователями-криминалистами военного следственного управления с привлечением экспертов профильных учреждений МВД, Минюста и Минобороны России, расположенных в Калининградской области.

В ходе работы следователи в том числе получили опыт применения новейших научно-технических средств криминалистики, позволяющих обнаруживать объекты биологического происхождения, а также предметы, обладающие электромагнитным излучением, и цифровые следы.

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