В Татарстане выявили 287 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 287 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 135 300. Вылечились 123 297 жителей, включая 921 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области сокращают число ковидных коек в связи со снижением заболеваемости, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На данный момент в области развёрнуто 1243 койки, занято 700 мест.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».