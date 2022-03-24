В Татарстане выявили 287 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в республике достигло 135 300. Вылечились 123 297 жителей, включая 921 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Ульяновской области сокращают число ковидных коек в связи со снижением заболеваемости, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы региона.
На данный момент в области развёрнуто 1243 койки, занято 700 мест.
Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».