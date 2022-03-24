Песков прокомментировал ситуацию с увольнением Чубайса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с увольнением Анатолия Чубайса с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями.

«Я, честно говоря, не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем», — сказал Песков.

Он объяснил, что из президентской администрации «ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники».

Также Песков напомнил, что Чубайс «не был регулярным сотрудником» администрации президента и работал на общественных началах.

Он также ответил на просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что Чубайс мог покинуть Россию.

«Кремлю об этом ничего не известно», — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что Чубайс уволился по собственному желанию.