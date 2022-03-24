Песков прокомментировал ситуацию с увольнением Чубайса
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«Я, честно говоря, не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем», — сказал Песков.
Он объяснил, что из президентской администрации «ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники».
Также Песков напомнил, что Чубайс «не был регулярным сотрудником» администрации президента и работал на общественных началах.
Он также ответил на просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что Чубайс мог покинуть Россию.
«Кремлю об этом ничего не известно», — сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что Чубайс уволился по собственному желанию.