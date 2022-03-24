Из Журавлёвки и Нехотеевки в Белгород эвакуировали 178 человек

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В Белгород из Журавлёвки и Нехотеевки эвакуировали 178 жителей вечером 23 марта, говорится в заявлении мэрии.
Из Журавлёвки и Нехотеевки в Белгород эвакуировали 178 человек
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

«Вчера вечером из Журавлёвки и Нехотеевки в Белгород перевезли 178 жителей. Ночью приняли ещё 18 человек. К родственникам сразу уехали 78 жителей, а в Белгороде разместились 118 человек. Это в основном женщины, есть инвалиды, 16 детей», — говорится в Telegram-канале мэрии.

Отмечается, что все переселенцы обеспечены комфортными условиями проживания и горячим питанием. На месте дежурят медики и психологи. Все адресные просьбы удовлетворяются.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщил о новых взрывах в приграничном селе Журавлёвка.

Председатель Следственного комитета России поручил  расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области, в результате которого пострадали местные жители.

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