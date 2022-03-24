Роскачество выявило кишечную палочку в некоторых образцах отечественной сгущёнки
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Об этом пишет ИА REGNUM.
Отмечается, что в сгущённом молоке торговых марок «Лента», «Главпродукт» и «Тяжин» были выявлены фитостерины. Образец марки «Главпродукт» содержал загуститель пектин. В образцах торговых марок «Любимое молоко» и «Простоквашино» обнаружена кишечная палочка.
Также в сгущённом молоке 12 торговых марок (в том числе «Глубокое», «Вологодские молочные продукты» и «Коровка из Кореновки») выявлена аскорбиновая кислота — витамин С, — не заявленная в маркировке.
Во всех исследованных образцах не обнаружено тяжёлых металлов, радионуклидов и антибиотиков.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Роскачество обнаружило кишечную палочку в ряде отечественных мясных паштетов.