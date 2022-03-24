Роскачество выявило кишечную палочку в некоторых образцах отечественной сгущёнки

Специалисты Роскачества провели исследование по 95 параметрам качества и безопасности 28 наиболее популярных на российском рынке торговых марок сгущённого молока с сахаром.

Об этом пишет ИА REGNUM.

Отмечается, что в сгущённом молоке торговых марок «Лента», «Главпродукт» и «Тяжин» были выявлены фитостерины. Образец марки «Главпродукт» содержал загуститель пектин. В образцах торговых марок «Любимое молоко» и «Простоквашино» обнаружена кишечная палочка.

Также в сгущённом молоке 12 торговых марок (в том числе «Глубокое», «Вологодские молочные продукты» и «Коровка из Кореновки») выявлена аскорбиновая кислота — витамин С, — не заявленная в маркировке.

Во всех исследованных образцах не обнаружено тяжёлых металлов, радионуклидов и антибиотиков.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Роскачество обнаружило кишечную палочку в ряде отечественных мясных паштетов.