Роскачество выявило кишечную палочку в некоторых образцах отечественной сгущёнки

Короткая ссылка
Специалисты Роскачества провели исследование по 95 параметрам качества и безопасности 28 наиболее популярных на российском рынке торговых марок сгущённого молока с сахаром.
Роскачество выявило кишечную палочку в некоторых образцах отечественной сгущёнки
  • Gettyimages.ru
  • © EugeneTomeev

Об этом пишет ИА REGNUM.

Отмечается, что в сгущённом молоке торговых марок «Лента», «Главпродукт» и «Тяжин» были выявлены фитостерины. Образец марки «Главпродукт» содержал загуститель пектин. В образцах торговых марок «Любимое молоко» и «Простоквашино» обнаружена кишечная палочка.

Также в сгущённом молоке 12 торговых марок (в том числе «Глубокое», «Вологодские молочные продукты» и «Коровка из Кореновки») выявлена аскорбиновая кислота — витамин С, — не заявленная в маркировке.

Во всех исследованных образцах не обнаружено тяжёлых металлов, радионуклидов и антибиотиков.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Роскачество обнаружило кишечную палочку в ряде отечественных мясных паштетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить