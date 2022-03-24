Пульмонолог Пальман рассказал об изменении симптоматики туберкулёза в XXI веке

Врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман рассказал, что в классической форме туберкулёз сегодня встречается редко.

По его словам, эта болезнь перестала быть классической чахоткой, которая «живёт в подвалах». В частности, туберкулёз стал проявляться в разных формах даже у благополучных людей.

«Я лично на первичном приёме в классической форме это заболевание видел за все годы пять или шесть раз, когда прямо с порога понятно. Но могу вспомнить очень много случаев, когда у человека возникает какое-то затяжное воспаление лёгких, он не выздоравливает, а потом оказывается, что у него туберкулёз. Может быть, мы диагностировать лучше стали и раньше эти пациенты просто выпадали из поля зрения», — отметил Пальман в беседе с URA.RU.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели 5 млн лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта за два прошедших года.