В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости туберкулёзом в России

В России на протяжении последних 10 лет наблюдается снижение уровня заболеваемости туберкулезом.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как отмечается, в 2021 году в России было зарегистрировано 44 974 новых случая заболевания, показатель заболеваемости составил 30,71 на 100 тыс. населения.

По сравнению с 2010 годом заболеваемость снизилась в 2,5 раза, уточнили в службе.

Среди детей до 17 лет заболеваемость туберкулезом за указанный период снизилась также в 2,5 раза.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели 5 млн лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта за два прошедших года.