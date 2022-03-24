В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости туберкулёзом в России

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В России на протяжении последних 10 лет наблюдается снижение уровня заболеваемости туберкулезом.
В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости туберкулёзом в России
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как отмечается, в 2021 году в России было зарегистрировано 44 974 новых случая заболевания, показатель заболеваемости составил 30,71 на 100 тыс. населения.

По сравнению с 2010 годом заболеваемость снизилась в 2,5 раза, уточнили в службе.

Среди детей до 17 лет заболеваемость туберкулезом за указанный период снизилась также в 2,5 раза. 

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели 5 млн лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта за два прошедших года.

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