Диетолог Макиша перечислила не подходящие для хранения в холодильнике продукты
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Так, к числу подобных продуктов Макиша отнесла бананы и авокадо. Им зачастую требуется дозревание, а в холодильнике этот процесс может замедлиться, пояснила она в разговоре с «Москвой 24».
Из-за того, что уровень влажности в холодильнике выше комнатного, специалист также не рекомендовала хранить там лук, чеснок, картофель, которые могут начать прорастать до положенного срока.
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