В Ставропольском крае рассказали о мерах поддержки аграриев

В Ставропольском крае рассказали о льготных краткосрочных кредитах для аграриев.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике региона.

«Ставропольскому краю уже одобрено льготных краткосрочных кредитов на сумму более 7 млрд рублей. В настоящее время продолжается составление реестров кредиторов и согласование списков с федеральным центром. По нашим оценкам, средства будут доведены до конкретных получателей до конца апреля», — заявил министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.

Для развития регионального АПК задействовано около 40 мер поддержки, из них 26 — на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили меры поддержки предприятий АПК.