«Автостат»: средняя сумма автокредита в России выросла в два раза за пять лет

Специалисты аналитического агентства «Автостат» определили динамику размеров автокредитов на покупку новых и подержанных машин за последние пять лет.

Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно исследованию, в 2017 году средний размер кредита на приобретение нового автомобиля составил 658 тыс. рублей.

В 2020 году сумма выросла до 905 тыс., а на начало 2022 года показатель превысил 1,4 млн.

Таким образом, за пять лет размер автокредита увеличился в 2,1 раза.

Что касается машин с пробегом, то за пять лет показатель вырос с 522 тыс. до 1,6 млн рублей.

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