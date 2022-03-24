«Автостат»: средняя сумма автокредита в России выросла в два раза за пять лет
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Об этом сообщает газета «Известия».
Согласно исследованию, в 2017 году средний размер кредита на приобретение нового автомобиля составил 658 тыс. рублей.
В 2020 году сумма выросла до 905 тыс., а на начало 2022 года показатель превысил 1,4 млн.
Таким образом, за пять лет размер автокредита увеличился в 2,1 раза.
Что касается машин с пробегом, то за пять лет показатель вырос с 522 тыс. до 1,6 млн рублей.
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