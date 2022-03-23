Морпехи Балтфлота отработали оборону побережья от морского десанта

На полигоне Хмелёвка в Калининградской области прошли учения с участием подразделений морской пехоты Балтийского флота. Участники тренировки отработали оборону побережья от морского десанта.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Одно из подразделений поднялось по учебной тревоге и выполнило скрытное передвижение в указанный район. По данным разведчиков, условный противник готовил плацдарм для морского десанта. Морпехи ликвидировали передовые отряды условного противника.

В ходе второго этапа учения военнослужащие отработали бой с основными силами десанта и подавили наступление условного противника.

В манёврах были задействованы 100 военнослужащих, 10 бронетранспортёров БТР-82А, а также 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 82-мм миномёты.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае при полевом выходе отработали создание проходов в минных полях с применением установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч».