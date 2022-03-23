Академик РАН Каприн дал рекомендации онкобольным на период пандемии

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Руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн дал рекомендации онкобольным на период пандемии.
Академик РАН Каприн дал рекомендации онкобольным на период пандемии
  • © пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии"

«Нашим пациентам и их близким не стоит забывать, что во время прохождения химиотерапии, лучевой терапии, лечения радионуклидами иммунная система пациента ослабляется. Поэтому риски заражения коронавирусом выше, и последствия могут быть опаснее», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, таким пациентам желательно продолжать носить маски и делать прививки.

Как отметил Каприн, родственникам также необходимо помнить о повышенной опасности инфекции для онкобольных, поэтому желательно создать «санитарный щит», то есть прививаться самим, использовать средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест, передаёт kp.ru.

Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов перечислил основные виды злокачественных опухолей.

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